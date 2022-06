Når elever fra Østervangsskolen skal starte i 7. klasse, oplever folkeskolen en stor tilflugt til byens øvrige privat- og friskoler.

Det ønsker skolen at ændre ved igen at kunne tilbyde 7., 8. og 9. klasse. Og det spørgsmål blev tirsdag behandlet på et møde i Randers Kommunes skole- og uddannelsesudvalg.