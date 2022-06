En af Danmarks største IT-virksomheder har ansat tidligere RFC-spiller som direktør

I 90’erne dirigerede forsvarsgeneralen tropperne på grønsværen for Randers FC i Danmarks bedste fodboldrække.

Siden han indstillede karrieren som professionel fodboldspiller, er det dog i finansverdenen, at Bo Florin har kridtet støvlerne.

I dag kan han bryste sig af at have mere end 20 års ledelseserfaring fra børsnoterede og internationale virksomheder inden for finans, industri og handel, og for nylig er han blevet ansat hos en af landets største IT-virksomheder.