På få år er Deco Group gået fra at være en lokal start-up til at være en international succes, der lander det ene millionoverskud efter det andet.

Og nu har de gjort det igen. Sidste år landede selskabet endnu et resultat i millionklassen - til trods for at man i 2021 udvidede virksomheden med væsentligt flere medarbejdere, hvilket førte til markant øgede personaleomkostninger.