Randers FC henter tvilling til Superliga-profil

»Vi har været på udkig efter en dygtig højreback til at udfylde hullet efter Mikkel Kallesøe, som på grund af sin skade ikke er til rådighed i efterårssæsonen. Det har vi fundet i Adam, der også er en moderne back med såvel gode defensive som offensive kvaliteter,« siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Adam Andersson er, som nogle måske har gættet, tvillingebror til Joel Andersson, der spiller i FC Midtjylland.

»Det føles godt at have skrevet under med Randers FC. Jeg har store forhåbninger og forventninger til mind tid her i Randers. Jeg kender Viktor Lundberg, som har været her tidligere, og han har kun talt godt om Randers FC,«, siger Adam Andersson.