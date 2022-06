»Vi tog fejl«: Parringsforsøg har alligevel givet pote - se Randers Regnskovs nye jaguarkillinger her

»Killingerne, som vi endnu ikke kender kønnet på, vil de næste uger ligge i redekassen sammen med deres mor, så der går lidt tid, inden de er synlige – hvornår det sker, ved vi ikke, men vi skal nok melde det ud det øjeblik, det sker,« skriver Randers Regnskov.

Det har været en drøm for Randers Regnskov, siden jaguarerne kom til i 2014.

»Det her er noget, vi har ventet rigtig længe på, så det er hammerfedt! Jeg turde næsten ikke tro på det, da jeg var bange for at jinxe det, eftersom vi i så mange år har forsøgt med vores gamle han B’alam,« fortæller jaguarernes dyrepasser Benny Rysz.

Se billederne af killingerne herunder.