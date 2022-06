Kæmpe badesø rykker et skridt nærmere: PFOS kommer ikke til at spænde ben for projektet

Projekt »Spring ud i det«, der har en badesø på seks hektar - et område, der svarer til mere end otte fodboldbaner - som omdrejningspunkt, har efterhånden været undervejs i et godt stykke tid.

Udviklingsudvalget (i det tidligere byråd) besluttede i oktober 2021, at det skulle undersøges, om det er muligt at etablere en badesø på Nordre Fælled. Kort efter besluttede man at undersøge området for mulig PFOS-forurening, da Falcks Uddannelsescenter, som er med på regionernes liste over mulige PFOS-forureninger, ligger lige ved siden af Nordre Fælled.