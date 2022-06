Møbelkæde i kæmpe ansættelsesboom trods tiltagende gæld

Selvom den landsdækkende møbelkæde My Home kom tilfredsstillende ud af et 2021, der i høj grad var præget af nedlukninger, er det tydeligt, at året ikke var en uovertruffen dans på roser.

Det står klart i et nyligt offentliggjort regnskab, der tegner et billede af en virksomhed, som nyder godt af at være en del af det svensk-baserede e-handelsselskab BHG Group.