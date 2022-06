En glampingsucces i Randers fik ændret »rigide regler«, men indehaver frygter, at hjælpen kommer for sent

Det har betydet et tab på en halv million og en periodevis afskedigelse af tre medarbejdere.

14 dage før, at teltene skulle ned, besøgte en delegation fra Venstre stedet. Her betegnede Europa-Parlamentets Søren Gade udfordringen som en »evig gyldig problemstilling, hvor entreprenante mennesker føler, at de bliver stoppet i at udvikle sig,« og udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen har omtalt reglerne på området som »rigide.«

Nu er reglerne blevet ændret.

Men det er ikke slutningen på glamingsuccesens anstrengelser, og Jens Skovgaard frygter, at hjælpen kommer for sent.