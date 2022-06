Hun er sigtet for drab i mystisk plejehjemssag: Nu taler hendes mand ud

Hans hustru er hovedpersonen i den alvorlige sag fra Plejecenter Tirsdalen i Randers og er sigtet for et drab og tre drabsforsøg på plejehjemmets beboere.

Retten i Randers har vurderet, at der er grundlag for, at kvinden skal sidde varetægtsfængslet på fjerde måned, og at hun har givet beboerne medicin, de ikke skulle have.