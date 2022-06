Mand i fyrrerne idømt lang fængselsstraf efter levering af amfetamin til Lidl-parkeringsplads

Han er dømt for i to tilfælde at medvirket til videreoverdragelsen af i alt seks kilo amfetamin, samt i et tilfælde at have medvirket til levering af 100 gram kokain. Bestillingerne og koordineringen skete tilbage i år 2020.

Amfetaminen blev leveret til Lidl’s parkeringsplads på Banegårdsgade i Odder. Herefter blev den videreoverdraget til to gerningsmænd.

Den 42-årige har sammen med de to medgerningsmænd siddet varetægtsfængslet siden den 11. maj 2022.

»Der ligger et virkeligt godt stykke efterforskningsarbejde bag denne sag. Jeg er derfor også tilfreds med, at retten i dag har idømt den 42-årige en lang fængselsstraf for at bestille og koordinere overdragelsen af blandt andet en stor mængde amfetamin,« siger specialanklager i NSK Rasmus Gyldenløve Jensen.