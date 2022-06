»Der er pænt meget tryk på«: Borgerservice ansætter og ansætter, men der er stadig kø

Lige nu har mange borgere brug for hjælp til at opsætte MitID, og rigtig mange bestiller pas op til sommerferien. Samtidigt betyder overgangen til et fejlbehæftet IT-system og opgaven med folkeregistrering og oprettelse af MitID til ukrainere, at Borgerservice i Randers Kommune fortsat har forlænget sagsbehandlingstid.