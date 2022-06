Endnu en ubehagelig mand: Skolemedarbejder måtte tilkalde politiet

»Medarbejderen havde bemærket manden, der stod på Gammel Viborgvej ved et hegn ind til skolen og kiggede på børnene, imens han havde sin ene hånd nede i bukserne,« lyder det fra politiet.

Da manden opdagede medarbejderen, løb han væk. Ifølge politiet mente medarbejderen ikke, at manden på noget tidspunkt havde haft kontakt til børnene.

Eller at børnene overhovedet havde bemærket ham.

»Efterfølgende kørte en patrulje rundt i området for at lede efter manden, men det lykkedes ikke at finde frem til ham,« oplyser politiet.