Randers FC sælger anfører: »Det har været den bedste tid i min karriere uden tvivl«

Han fortæller også, at Vito Hammershøy-Mistrati »helt fortjent får lov til at prøve sig af uden for landets grænser«.

Vito Hammershøy-Mistrati kom til Randers FC fra Hobro IK i sommeren 2019, og efter at den tidligere anfører, Erik Marxen, forlod klubben, har han selv båret anførerbindet.

Han fortæller, at han kommer til at savne omklædningsrummet, træningerne og at spille på Cepheus Park Randers.

»Det har været den bedste tid i min karriere uden tvivl. Jeg er blevet modnet i Randers og har lært, hvordan fodbold på øverste niveau hænger sammen, og hvilke mekanismer der er på et top-6-hold. Klubben har virkelig været med til at forme mig. Jeg har samtidig været med til at udrette store ting for klubben og mig selv og fået nogle vildt store oplevelser med blandt andet pokaltitlen og store kampe i europæisk fodbold. Derudover er jeg stolt af, at jeg opnåede at blive anfører, hvilket mange af mine tidligere holdkammerater i andre klubber nok ikke vil have troet nogensinde ville ske. Det var stort og vidner også om den udvikling, jeg har været igennem,« lyder det fra Vito Hammershøy-Mistrati i pressemeddelelsen.