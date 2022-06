Nu er det lige op over: Populær madbutik har sat dato på flytning

Kommentarfeltet var nærmest delt i to lejre, da madstedet Mester Mums i Vorup for en god måneds tid siden offentliggjorde, at det forlader en forstad for at rykke til en anden. Der var dem, der glædede sig til, at butikken rykkede tættere på, og dem, der begræd, at der nu ville blive længere vej til sandwich, salater og tapas.