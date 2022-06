Én dag før termin er Christian Degn blevet far.

Det skriver den populære tv-vært fra Randers på Instagram.

Her har han delt et billede af sit nyfødte barn, der blev født fredag d. 3. juni - hvilket altså var én dag før terminsdatoen.

Christian Degn fortalte for nylig til JP Randers, at han og hans kæreste, Trine Johst Vammen, havde valgt at holde barnets køn hemmeligt for offentligheden, men i opslaget på Instagram bliver det afsløret, at Christian Degn er blevet far til en dreng.