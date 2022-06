Cheflæge slog alarm med opsigtsvækkende brev: »Der er en gigantisk risiko for patientkvaliteten«

»Jeg har ikke et ønske om at lave larm eller uro, men jeg er simpelthen SÅ bekymret over situationen for mine patienter og for mit uvurderlige og dygtige personale.«

Ledende overlæge Michael Tjørnild fra ortopædkirurgisk afdeling i Randers var dybt frustreret, da han i november sidste år sendte en ganske opsigtsvækkende mail til den øverste ledelse i Region Midtjylland.