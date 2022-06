Tag ikke kontakt til ham: Politiet efterlyser gerningsmand

Der er tale om en udenlandsk, omrejsende kriminel, der opererer via den dansk-tyske landegrænse.

»Politiet efterforsker intensivt for at opklare indbruddene. Vi har en klar mistanke om, at det er den samme gerningsmand, der står bag de mange indbrud. Og derfor håber vi på borgernes hjælp, hvor de kan bidrage med afgørende oplysninger,« siger politikommissær John Müller fra politiets Udlændingekontrolafdeling Vest ifølge en pressemeddelelse.

Kan bo midlertidigt i et område

Han opfordrer ikke mindst ejere af campingpladser, vandrerhjem, hoteller samt udlejere af værelser m.m. til at være opmærksomme på efterlysningen – i det tilfælde, at gerningsmanden bor midlertidigt i det område, hvor han begår indbrud.