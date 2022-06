Johnny Depp kommer til Randers: Værket vil gøre sit til, at han igen kommer ud og »får det sjovt på landevejen«

»Han var i London i weekenden og overraskede alle ved en stor koncert på Royal Albert Hall. For en time siden fik vi så en besked med tilbuddet om, at vi kunne få ham til Randers. Det takkede vi stort ja til at tage imod. Det er kæmpestort,« siger han.

Han bliver special guest, når guitaristen Jeff Becks giver koncert i Randers onsdag den 29. juni.

»I weekenden var det så vildt, at han pludselig stod på scenen i Albert Hall og ikke i en retssag. Jeg tror, at Johnny Depp trænger til at komme ud og få det sjovt på landevejen igen, og det vil vi gøre vores til, at han gør i Randers,« siger Mikael Qvist Rørsted.