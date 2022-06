Der er stadig ledige billetter til koncerten, men Mikael Qvist Rørsted forventer, at de resterende billetter bliver revet væk inden for kort tid. De koster mellem 595 og 795 kroner.

Præcis hvordan kontakten mellem skuespilleren, der også gør sig som musiker og har spillet i forskellige bandkonstruktioner, og Værket er blevet formidlet, er ifølge musik- og teaterchefen fortroligt.

Særligt at stjerner kommer forbi

Kontakten til Johnny Depp er formidlet umiddelbart efter, at han efter alt at dømme gik ud som den største vinder i den højtprofilerede sag mod sin ekskone Amber Heard. Den blev efter et langstrakt forløb på lige over seks uger afgjort onsdag.

Her fastslog et nævningeting, at hun har ærekrænket ham og skal betale 15 millioner dollar i erstatning. Først sagsøgte Depp sin tidligere hustru og anklagede hende for injurier, efter hun i 2018 skrev en klumme om at opleve mishandling i hjemmet uden at nævne Depps navn.