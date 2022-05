Velkendt restaurant skifter både navn og koncept

Parret flyttede fra Ikast til Randers for 13 år siden, da det overtog den asiatiske/afrikanske butik Aynkaran Stores, der er nabo til The Food Corner, og det har længe været en drøm at åbne en indisk restaurant, fortæller Vimala Selvanesan.

»Det har været min mands drøm at åbne sin egen restaurant, så det går i opfyldelse nu. Han har boet i Indien, og også i London, hvor han har arbejdet på restaurant, men det har været svært at finde et lokale her i området,« siger hun.

Derfor slog parret til i efteråret, da den tidligere ejer af The Food Corner tilbød dem at købe restauranten - også selv om tidspunktet kunne have været bedre.

»Den tidligere ejer ville gerne sælge hurtigt, så vi slog til, selv om vi ikke var helt klar,« siger Vimala Selvanesan.