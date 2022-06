Første gang Allan Asp Poulsen bemærkede, at der var noget galt, var tilbage i 2014, da han ikke kunne ramme fjerbolden til badminton. Samtidig blev han også farveblind.

Et besøg hos øjenlægen viste, at han havde fået synsnervebetændelse, og øjenlægen gav ham i samme ombæring besked om, at det måske kunne være et symptom på en mere alvorlig sygdom, og han blev derfor sendt på sygehuset for at blive scannet.