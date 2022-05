Kort fortalt står der i en gammel lokalplan skrevet, at kommunen vil opføre et støjværn i det nordlige Helsted. Der er for år siden lavet en jordvold, som har vist sig at være både for lav og for dårlig. Dermed står boligejerne med store støjgener, som ingen har villet løse.

Staten sparker bolden over til kommunen, fordi den i lokalplanen har lovet at opføre et støjværn. Mens kommunen sparker bolden tilbage til staten med besked om, at motorvejen er statens.

Men nu er der håb for en løsning - og endda en snarlig én af slagsen.