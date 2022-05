Blandt de værste i landet: Nu bliver skole sat under tilsyn

Andelen af elever, der er tilknyttet PPR, er fordoblet, mens trivslen og det faglige niveau er styrtdykket i en sådan grad, at skolen på begge parametre nu er blandt de dårligste 10 procent af alle landets folkeskoler.

Situationen er så kritisk, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke har tillid til, at Randers Kommune selv kan vende udviklingen, og derfor har besluttet at sætte skolen under statsligt tilsyn.