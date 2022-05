De tilhører en sjælden kategori, men mystisk plejehjemssag vækker minder om en anden af landets opsigtsvækkende sager

Den kvindelige ansatte blev anholdt den 14. marts i år og er sigtet for ét drab og tre drabsforsøg med flere forskellige medicinske præparater.

I et ekstrakt fra grundlovsforhøret af den sigtede kvinde fremgår det, at der ikke var oplysninger om, i hvilket omfang den pågældende medicin har været egnet til at slå beboerne ihjel, og derfor fandt retten heller ikke den fornødne begrundede mistanke om, at kvinden har gjort sig skyldig i drab og drabsforsøg. Retten mener dog, at der som minimum er begrundet mistanke for, at kvinden er skyldig i et groft legemsangreb på beboerne.

»Det grundlæggende bevisproblem«

Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, har tidligere vurderet overfor JP Randers, at der kun findes ganske få sammenlignelige sager med den pågældende fra Plejecenter Tirsdalen i nyere dansk retshistorie.

Eksperten i strafferet vurderer ligeledes, at der er tale om sager, hvor det kan være svært for anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden.

»Det grundlæggende bevisproblem består i, at det ikke er let at opnå den fornødne sikkerhed for, at det var den forkerte medicin, der var årsag til et dødsfald. Det drejer sig jo om svage beboere højt oppe i alderen, så et dødsfald kan måske skyldes sygdom, svækkelse osv., uafhængigt af den indgivne medicin. I tilfælde hvor der er gået et stykke tid, er det selvsagt svært at tilvejebringe sikker dokumentation gennem retsmedicinske undersøgelser, ikke mindst hvis afdøde allerede er bisat,« vurderer han blandt andet.

Den meget omtalte sag fra Falster om den dengang 31- årige sygeplejerske er et eksempel på, hvor vanskelig bevisbyrden kan være i sådanne sager, mener Jørn Vestergaard, idet sygeplejersken i landsretten blev frifundet for de tre drab, hun forinden var blevet idømt i byretten.

Sagen fra Falster

I marts 2015 blev Christina Hansen anholdt efter en nattevagt på Nykøbing Falster Sygehus, hvor flere patienter var døde.

Ritzau har blandt andet beskrevet, at en kollega mente at have overrasket sygeplejersken på vagten, da hun stod med to store sprøjter bøjet over en patient, som kort tid efter fik respirationsstop.

Mens sagen udspillede sig i byretten, blev der tegnet et billede af en sygeplejerske med to sider.

Som Jyllands-Posten tidligere har beskrevet, blev Christina Hansen på den ene side beskrevet som en imødekommende og ambitiøs sygeplejerske, der altid var forberedt og havde afsluttet sin uddannelse med topkarakter.

Men modsat beskrev kollegaer, at hun samtidig var både dramatisk og opmærksomhedssøgende, og at hun virkede triumferende og »unaturligt overskruet efter akutte situationer på sygehuset.« Angiveligt fik patienter det ofte dårligere eller fik hjertestop på hendes vagter, og det fik kollegaer til at mistænke, at hun gjorde skade på patienterne.

Selv nægtede Christina Hansen sig skyldig og hævdede, at sagen bundede i ondsindet sladder.

I 2016 kendte byretten hende dog skyldig i tre drab og ét enkelt forsøg herpå på sygehuset, hvilket udløste en dom på livstid.

Sagen blev anket, og da dommen faldt i Østre Landsret i 2017 var der tale om en markant ændring:

Her fastslog retten, at sygeplejersken havde haft til hensigt at dræbe tre patienter med dødelige mængder af morfin, men retten fandt det ikke bevist, at hun rent faktisk havde dræbt dem.

Straffen blev derfor nedsat til tolv års fængsel.

Artiklen fortsætter under billedet.