16-årig slog togfører og låste sig inde på toilet

Efterfølgende låste passageren sig inde på toilettet.

Ifølge togføreren havde den 16-årige ikke købt billet - angiveligt fordi hans MobilePay ikke virkede.

»Da han lovede, at han ville få sin far til at betale for billetten via mobilbetaling, aftalte togføreren med ham, at hun ville komme tilbage lidt senere for at tjekke,« oplyser politiet.

Men da togføreren kom retur, havde den 16-årige stadig ikke en billet. I stedet var han i gang med en længere telefonsamtale. Da han ikke ville samarbejde yderligere, tog togføreren bødeblokken frem.