»Retten ser med stor alvor på besiddelse af skydevåben, og det er en skærpende omstændighed, når man bruger dem i det offentlige rum. Jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens strafpåstand, og at politiet har fået fjernet et farligt skydevåben,« siger senioranklager Jakob Beyer i pressemeddelelsen.

Han erkendte i retten af have været i besiddelse af våbnet, men skiftede forklaring til, at han ikke havde haft det udenfor for at skyde. Han forklarede, at han ikke kunne huske at have sagt det til politiet.

Den forklaring fandt retten ikke troværdig, hvorfor han derfor blev dømt efter anklageskriftet.