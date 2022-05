Snart kan dine børn risikere at få langt i børnehave

Grunden til, at man ønsker midlertidigt at lave modellen om, er det stigende børnetal. Det presser distrikterne og pasningsgarantien, at man har et afgrænset geografisk område, som man skal tilbyde børnene en plads inden for.

Forvaltningen skriver til Børne- og Familieudvalget, at det er dens vurdering, at »Randers kommune indenfor meget kort tid ikke vil kunne leve op til den nuværende pasningsgaranti i de fem dagtilbudsdistrikter«.

Lokalt prioriteres

Ændringen kommer dog ikke nødvendigvis til at betyde, at man får langt hen til sine børns institution. Pladsanvisningen vil nemlig stadig, i det omfang der er muligt, forsøge at imødekomme forældrenes ønsker om en plads i det lokalområde, hvor de bor.