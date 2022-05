Husker du dødsbranden på Farsøhthus? Nu brandsikrer Randers boliger for millioner

Ved gennemgangen af boligerne kiggede man udover fejlagtige dispensationer også på en række andre ting, da man lokalt ønskede en bredere gennemgang af brandsikkerheden. I den forbindelse blev der sat en pulje på 10 millioner kroner af til forbedringer.

Særlige branddøre

De ting, der blandt andet blev gennemgået, var, om de brandmæssige installationer blev ordentligt vedligeholdt, om der var forhold, der var uhensigtsmæssige for beboerne både fysisk og økonomisk, og om det var muligt at foretage forbedringer, der ville have væsentlig brandmæssig betydning.

Og her var der lidt at komme efter. I hvert fald har kommunen i arbejdet med at forbedre brandsikkerheden brugt 2,5 millioner kroner på diverse tiltag.