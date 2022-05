Kan ikke vente længere: Ny daginstitution skal bygges nu

Egentlig skulle en ny daginstitution i Dronningborg først opføres som en del af det samlede projekt, der også indeholder en ny hal og et nyt plejecenter.

Men et stigende børnetal sætter så meget pres på Dagtilbud Nordøst, at medlemmerne af Børne- og Familieudvalget har besluttet at starte processen med byggeriet allerede nu.