Indtil nu har politikerne dog ikke kunnet kommentere sagen af hensyn til politiets efterforskning. Men nu har borgmester Torben Hansen (S) og formanden for omsorgsudvalget, Ellen Petersen (S), sendt en skriftlig udtalelse:

»Det berører os dybt. Det er chokerende, at der er mistanke om en forbrydelse. Nu skal politiet have ro til efterforskningen. Fra Randers Kommunes side gør vi selvfølgelig vores yderste for at samarbejde med politiet. Vi er meget tilfredse med, at Randers Kommune i denne svære situation gør et stort arbejde for at tage hånd om de berørte både beboere, pårørende og medarbejdere,« skriver de.

Direktør: »Vi har stillet alt til rådighed«

Thomas Krarup, der er direktør for sundhed, kultur og omsorg i Randers Kommune, fortæller, at derh ar været et tæt samarbejde med politiet, og at kommunen har stillet al viden og dokumentation til rådighed i efterforskningen.

»Sigtelsen og mistanken om en forbrydelse berører os meget dybt. Hver dag går vi på arbejde med det formål at drage omsorg for vores beboere, tilføre livskvalitet og hjælpe dem. Vi er chokerede. Det ved jeg, at medarbejderne også er. Vi har fra Randers Kommunes side arbejdet helt tæt sammen med politiet og stillet al viden og dokumentation til rådighed, og det fortsætter vi naturligvis med. Nu skal der ro til, at politiet fortsat kan efterforske sagen,« lyder det fra direktøren.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning vil hverken politikere eller direktøren på nuværende tidspunkt give yderligere kommentarer til sagen.

Opdateres...