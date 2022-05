25/05/2022 KL. 10:00

For abonnenter

»Ikke egnet til menneskebolig«: Lejlighed vrimler med rotter - det skal der ske med den

I april måtte en familie med mor, far og tre børn flygte fra deres hjem, som var blevet invaderet af rotter. Her er udlejers planer for boligen og kommunens vurdering af, hvordan det kunne komme så vidt.