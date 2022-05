En jagt på profit

Dennis Løndal Rasmussen skriver i sit svar tilbage til styrelsen, at han ikke kan udlevere det ønskede journalmateriale, da han ikke har adgang til klinikkens systemer. Han tilføjer, at han i et år har været i strid med Christoffer Kjeldgaard på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Svaret er sendt den 15. marts, hvilket er to uger, før klinikken meddeler, at den er lukket med øjeblikkelig virkning.

I begyndelsen af april sender Dennis Løndal Rasmussen et fire sider langt skriv til styrelsen. Her kritiserer han Christoffer Kjeldgaard for at være for fokuseret på profit. Tandlægen fik »mere og mere den opfattelse, at Christoffers eneste incitament for at starte klinik med mig var muligheden for at være medejer og dermed kunne tjene flere penge«.

Dennis Løndal Rasmussen anerkender sit ansvar for klagesagerne, men påpeger, at et meget voldsomt arbejdspres er gået ud over patienterne. Han beskylder også sin kompagnon for dårlig opførsel over for patienter og ansatte.