Tirsdag morgen handler det om at væbne sig med tålmodighed, hvis du skal fra Randers mod Aarhus.

En bil i brand har nemlig skabt så massiv en kø, at du ifølge Vejdirektoratet kan forvente at skulle bruge en time længere end normalt for at nå din destination.

Bilen brød ifølge Ritzau i brand ved kl. 06.00, og motorvejen var kortvarigt lukket.