Thomas Thomasberg kommer ikke til at stå på sidelinjen, når Randers FC søndag møder FC København i Superligaen.

I stedet skal han fejre sin søns konfirmation. Det skriver Randers Amtsavis.

Det betyder, at assistenttræner Rasmus Bertelsen overtager taktstokken på kridtstregen, når Randers spiller for at kravle op i tabellen.