Maria Nielsen frygter sin eksmand: »Jeg vil vitterligt ikke kunne gøre andet end at ligge og spille død«

Der er tidspunkter, hvor Maria Nielsen ikke føler sig tryg. Når hun hører nogen ved døren, eller når hun sætter sin lille søn i autostolen og derfor bogstaveligt talt vender ryggen til. Og ikke mindst, når hun på en tom legeplads afleverer sin søn til samvær hos sin far. For selv om det er over et halvt år siden, Maria Nielsen flyttede fra krisecentret, og hun langsomt bliver stærkere, så er det en rejse, der måske aldrig slutter.