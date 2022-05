Men den forklaring holder ikke, mener sundhedsjurist på Syddansk Universitet Kent Kristensen.

»Det burde være blevet opfattet som en early warning, fordi der gøres opmærksom på en markant afvigelse i antallet af benamputationer i Midtjylland. Det skal man tage alvorligt,« siger Kent Kristensen til DR torsdag.

Formand tog afstand

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) sagde forleden til Jyllands-Posten, at han ikke før det ekstraordinære møde i regionens forretningsudvalg ville udtale sig i pressen om, hvorvidt han stadig har tillid til hospital- eller koncernledelsen.

»Det kommer jeg til at drøfte med forretningsudvalget på torsdag. Derefter vil jeg meddele, hvordan jeg ser på den her sag,« sagde han.

Over for DR lagde han torsdag luft til regionsledelsens forklaring om henvendelsen fra det tværfaglige specialeråd for karkirurgi.

»Henvendelsen kommer ganske vist som led i en høring af en sundhedsplan, men man får ikke at vide, at der er udfordringer med kapaciteten og patientsikkerheden, fordi vi amputerer for mange i Region Midtjylland. Det bør man reagere på i ledelsessystemet,« sagde Anders Kühnau før mødet i forretningsudvalget.

Forkerte tal

Ole Thomsen har været koncerndirektør i Region Midtjylland siden 2010. Inden da var han direktør på Randers Centralsygehus i perioden 2000-2006 og hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital i perioden 2006-2010. Han er uddannet cand. rer. soc. - kandidat i socialvidenskab - fra Syddansk Universitet.

Han indledte sin karriere som fuldmægtig inden for sundhedsplanlægning i det tidligere Ringkjøbing Amt og var siden kontorchef på handicapområdet.

Ifølge den eksterne analyse, som Ole Thomsen bestilte i september 2021, kan i gennemsnit 92 patienter årligt i perioden 2016-20 have fået amputeret et ben eller underben, uden at det var nødvendigt. Regionen havde imidlertid fodret manden bag analysen med forkerte tal, så skønnet fra regionens side er, at tallet skal korrigeres til 47.

Analysen viste samtidig, at behandlingskapaciteten i Region Midtjylland er kun den halve af kapaciteten i resten af Jylland og slet ikke dækker behovet for amputationsforebyggende behandlinger.

Som koncerndirektør har Ole Thomsen stået i spidsen for adskillige besparelser og omorganiseringer af sygehusvæsenet, herunder på det karkirurgiske område, som nu er genstand for omfattende kritik. Det er også endt med fyring af kendte overlæger som f.eks. Ulrich Fredberg, voldsom ballade i medierne og krav om, at han blev fyret.

Han har overlevet det hele indtil torsdag, da forretningsudvalget besluttede at fyre ham.

Forløbet i amputationssagen med en fyring kort efter dens fremkomst minder om forløbet i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Sjælland. Her fyrede forretningsudvalget sygehusdirektør Vagn Bach kort efter, at sagen var kommet frem.

Brystkræftsagen sendte Patienterstatningen på overarbejde, og Patienterstatningen forventer, at det vil ske igen i sagen om unødvendige amputationer, hvor antallet af sager, der skal bedømmes, kan komme op på 470 over ti år, som er forældelsesfristen.

Både sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionen om en redegørelse i sagen. Senest på mandag skal regionen aflevere redegørelsen til de to styrelser.