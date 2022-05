Sigtet i mystisk plejehjemssag skal fortsat blive bag tremmer

Det kom ligeledes frem, at den tiltalte ikke har ønsket at udtale sig under sagens retsmøde.

Aktiv dødshjælp?

Der er navneforbud i sagen, og det første retsmøde blev holdt bag dobbeltlukkede døre.

Indtil videre har Østjyllands Politi været særdeles sparsomme med oplysninger i sagen, hvor hverken sigtelsen eller detaljer er blevet præsenteret. Politiet har hidtil kun bekræftet, at det foretog en anholdelsen i en sag den 14. marts, og at den er under efterforskning.

Et kig på politiets journalnummer afslører dog, at politiet – ud fra en såkaldt gerningskode i journalnummeret – efterforsker sagen som et ”forsøg på manddrab.”