Stigende energipriser rammer badegæster: »Kroner- og øremæssigt er det stukket helt af«

Det er næppe gået nogens næse forbi, at priserne er steget. Det gælder også energipriserne, og det mærker man i landets svømmehaller, hvor der, ifølge brancheorganisationen Danske Svømmebade, nogle steder er skruet ned for vandtemperaturen, og andre steder er overvejelser om at lukke svømmehallen permanent.