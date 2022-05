To ud af seks svømmehaller er ude af drift: »Det får fatale konsekvenser«

I sommeren 2019 blev den kommunale svømmehal på Nørrevangsskolen i Randers lukket af sikkerhedsmæssige grunde, da der var en vandskade i taget og fare for nedstyrtning. Siden er en voldgiftssag mellem kommunen og entreprenøren trukket ud, og der har derfor ikke været aktivitet i bassinet i snart tre år.

Som om det ikke var nok, blev en anden af de kommunale svømmehaller lukket i marts i år, da fliserne begyndte at falde af i bassinet på Tirsdalens Skole, og det betyder, at en tredjedel af svømmehallerne i Randers Kommune nu er lukket, og det kan mærkes i de to foreninger, Swim Team Neptun og Randers gymnastiske Forening, RgF, der begge har været brugere af de to ovennævnte svømmehaller.