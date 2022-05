Men selvom oplysningerne i sagen er sparsomme, vurderer strafferetsekspert baseret på tidligere sager, at alt peger i retning af én ting:

»Efter alt foreliggende handler sagen om, at der er mistanke om drabsforsøg som led i aktiv dødshjælp,« vurderer Jørn Vestergaard, der er professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet, overfor JP Randers.

Han påpeger dog, at det er vigtigt at fastholde, at der indtil videre »kun er tale om en mistanke, ikke en dom.«

Nyligt har TV2-Østjylland beskrevet, at flere beboere fra plejecentret blev sendt på hospitalet den 27. februar i år. Det viser en orientering fra lederen af plejecentret, Susanne Tvede, som mediet er i besiddelse af, og som den 12. marts blev sendt til de berørte pårørende.