Alt er udsolgt: Oksekød er nu dyrere end nogensinde før

»Markedet i hele Europa er præget af vigende produktion og en særdeles stærk efterspørgsel. Vi venter, at afregningspriserne til landmændene vil fortsætte med at stige hen over sommeren,« siger Finn Klostermann, adm. direktør for Danish Crown Beef, til Finans.

Det skyldes bl.a., at forbrugerne har stor appetit på at igen at komme ud og feste og spise efter coronanedlukningerne.

I Danish Crowns oksekødsdivision, der årligt slagter ca. 260.000 kreaturer, har man nu fuldstændig udsolgt.