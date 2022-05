Hurtigere end ventet: Milliarddyrt prestigeprojekt får grønt lys

Milliardinvesteringen, der skal skabe et nyt hjem for op mod 8.000 indbyggere i Randers, har fået grønt lys til at gå i gang.

Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet, der går under navnet Flodbyen, blev offentliggjort i februar - gjort mulig af en investering fra pensionsselskabet AP Pension.