Efter fyring af udskældt direktør: »Jeg er ked af, at vi har udsat vores medarbejdere for så dårlig ledelse i så lang tid«

Selvom direktøren for Børn- og Skoleforvaltningen onsdag er blevet fyret, mener flere kritikere, at der burde være handlet langt tidligere i forløbet.

Det kunne have medvirket til at sikre et bedre arbejdsmiljø for de medarbejdere i forvaltningen, der i en ny undersøgelse tegner et billede af, at flere har arbejdet under en frygtkultur.