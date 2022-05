»Direktørens ord er lov«: Her er medarbejdernes fortællinger om frygtkultur og manipulerede oplysninger, der kostede direktør jobbet

Splittelse om direktøren

Ifølge Human House er konklusionen af undersøgelsen, at »direktørens adfærd og ledelsesstil er en forværrende faktor for arbejdsmiljø og trivsel med arbejdsmæssige og personlige konsekvenser.«

Det er bl.a. på grund af Michael Maaløes kommunikationsstil, der kan fremstå hård, og at »man kan opleve ikke at have mulighed for at præsentere sin faglighed retvisende, indskrænkning af ledelsesrummet, at man kan opleve konsekvens, hvis man ikke er enig med direktøren, og at hensynet til direktøren kan veje tungere end hensynet til opgaveløsningen.«

Men det fremgår også, at der har været splittelse om direktøren blandt medarbejdere »i hvorvidt og i hvor høj grad det opleves, at direktørens adfærd og ledelsesstil er en forværrende faktor for arbejdsmiljø og trivsel, hvor man på den ene side støtter direktøren, og hvor man på den anden side har modstand mod direktøren.«

Det, konkluderer Human House, fremstår dog »samlet set« som at Michael Maaløes adfærd og ledelsesstil »påvirker arbejdsmiljø og trivsel negativt.«