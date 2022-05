Skateboarder slog betjent i ansigtet efter rutinestop

Men han ville ikke visiteres midt på gaden, og derfor valgte betjentene at anholde ham for at visitere ham færdig på politistationen.

»Den 27-årige blev nu meget opfarende og aggressiv og råbte adskillige skældsord mod betjentene, inden han slog den ene i ansigtet med et knytnæveslag,« lyder det fra Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Derfor blev han sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand og for besiddelse af euforiserende stoffer.

Heldigvis kom betjenten ikke alvorligt til skade.