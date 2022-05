Opgaven udspringer af en sag om uklar kommunikation om muligheder for screening ved livmoderhalskræft fra Irland, der sendte landets myndighed ud i et mediemæssigt stormvejr tilbage i 2016.

»Henvendelsen fra WHO er en stor cadeau til universitetsklinikkens forskning inden for kommunikation om screeningsprogrammer og udvikling gennem brugerinvolvering,« siger seniorforsker Pia Kirkegaard til Medicinske Tidsskrifter.

Konkret skal Pia Kirkegaard, der i Randers er ansat ved Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, fungere som gæsteforsker og vejleder for en ekspertgruppe, hvor hun skal bistå med sin erfaring med sygdomsrisiko og kommunikation om kræftscreening.