»Grunden til, at man nu vælger at rykke sluttidspunktet for, hvornår man skal have fået MitID, er altså fremmest og fremmest for at sikre, at Borgerservice kan imødekomme alle borgere, der har brug for hjælp,« fortsætter han.

Den nye frist er rykket til den 31. oktober 2022, oplyser Borgerservice i Randers. Men den oprindelige frist for alle borgere i hele landet tidligere var den 30. juni.

I Randers Kommune har man ligesom i andre kommuner oplevet uforudset pres hos borgerservice, lyder det endvidere i pressemeddelelsen. Det skyldes bl.a. flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.