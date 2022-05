Trods massiv kritik: Udskældt forvaltning bruger igen »fejlbehæftet« og »misvisende« rapport

Vidt forskellige tal

Rapporten, der blev lavet i april 2019, sammenligner Randers Kommunes udgifter på skoleområdet med fem udvalgte kommuner. Den ene kommune er anonym og tallene derfra kan derfor ikke efterprøves af JP Randers.

I rapporten fremgår det bl.a., som JP Randers har beskrevet, at Horsens Kommune med en udgift på 219.461 kr. pr. elev bruger langt færre penge på området end Randers.

Men BUPL og Randers Lærerforening kontaktede sidenhen Horsens Kommune, som ifølge brevet til byrådet fra 2019 forklarede, at prisen reelt var en helt anden, nemlig 414.000 kr. pr. elev på den ene specialfolkeskole i Horsens og 470.000 kr. på den anden.

»Det er derfor lidt af en gåde for os, hvordan to priser, der begge er over 400.000 kr., kan give et gennemsnit på 219.461 kr.,« skrev organisationerne i brevet.

Disse tal bliver der altså nu igen henvist til over for politikerne som en del af et faktaark over udviklingen i økonomien på Randers Specialskole, der kæmper med et truende millionunderskud.