Her er der mest larm og skrig: Se hvor i byen rågerne er den største plage

For de fleste, der bor lige op ad dem, er rågerne til stor gene, når de larmende fugle samler sig i kolonier og yngler hen over foråret.

I Randers er der flere steder, hvor rågerne ynder at holde til, men ifølge Lars Maagaard, naturvejleder i Randers Kommune og ansvarlig for rågeregulering på de kommunale naturområder, er der to steder, som aldrig slår fejl.