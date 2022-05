I mange kommuner lader man rotterne dø af indvendige blødninger. I Randers har man taget andre metoder i brug

At droppe gift og satse på mere grøn rottebekæmpelse er en omstilling, som flere kommuner er i gang med, og Randers Kommune har da også ladet sig inspirere af en af de omkringliggende kommuner.

»Der er flere kommuner, der er blevet mere eller mindre giftfri, og vi har kigget meget på Silkeborg Kommune, der ligner Randers Kommune på areal og indbyggere. De har kørt giftfri i byzone i snart et par år, og har meget fine resultater,« siger Bettina Larsen og fortæller, at målet for Randers Kommune er at nå ned under 250 kilo udlagt gift om året.